Александр Петров приручит дракона в фильме «Горыныч»

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Кадр из фильма «Горыныч»
Фото: © пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

Семейная сказка «Горыныч» (6+) с Александром Петровым выходит в российский прокат в четверг, 23 октября. В отличие от многих проектов последних лет здесь будет оригинальный сюжет с героями, которые впервые появятся на экране.

По сюжету во время спуска в батискафе старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин попадает в подводную пещеру, которая служит порталом в сказочный мир. Оказавшись в неопознанном княжестве, Леха находит маленького дракона, который начинает считать его мамой, и дает ему имя Горыныч. Начинаются увлекательные и опасные приключения…

«Мы придумали совершенно новую историю, которая не основана на известных сюжетах, при этом рассказана в лучших традициях русской волшебной сказки», — цитирует продюсера Сергея Сельяновв пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».

«Мой персонаж Леха, обычный современный парень, вдруг попадает в сказочную реальность. Именно это путешествие мне особенно хотелось подчеркнуть при работе над ролью — передать через мелкие нюансы, шутки, интонации привет современности, чтобы и взрослому зрителю было нескучно в зале», — отметил Петров.

В фильме Дмитрия Хонина также снялись Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын, Александр Робак, Сергей Епишев, Евгений Серзин, Дмитрий Куличков, Нина Усатова и другие.

Над «Горынычем» работала та же команда, что выпустила «Конька-Горбунка», «По щучьему велению» и «Огниво».

