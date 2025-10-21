Брошенное жилье в новых регионах России перейдет государству

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, позволяющий признавать госсобственностью брошенные жилые дома, квартиры и комнаты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Брошенное имущество будет передаваться российским гражданам, постоянно проживающим в новых российских регионах, которые лишились жилья из-за боевых действий, терактов или диверсий, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве.

Такое жилье также планируют выделять в качестве служебного для работников государственных и муниципальных органов, военнослужащих, полицейских, педагогов и медиков. На новых территориях уже выявлено порядка 550 тысяч брошенных домов или квартир.

Ожидается, что принятие федерального закона упростит привлечение в регионы новых специалистов, так как позволит оперативно решать вопрос о предоставлении им служебного жилья.