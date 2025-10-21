НАВЕРХ
Перезапуск сериала «Побег» получил официальное одобрение

Variety
кадр из сериала "Побег"
Фото: © Fox

Американский стриминговый сервис Hulu (принадлежит Disney) дал зеленый свет на перезапуск сериала «Побег». Действие ребута развернется в той же вселенной с другими героями.

Сценарий новых серий напишет Элджин Джеймс, работавший над сериалами «Майянцы» и «Нарушители». Он же снимет пилотный эпизод. 

Главные роли исполнят Эмили Браунинг («Американские боги», «Легенда), Лукас Гейдж («Дом у дороги», «Белый лотос»), Клейтон Карденас («Мэр Кингстауна», «Снегопад») и Джей Ар Борн («Сотня», «Форс-мажоры»), сообщает Variety.

«Бывший солдат, ставший надзирателем, устраивается на работу в одну из самых опасных тюрем Америки, чтобы доказать, на что она готова ради любимого человека», — гласит официальный логлайн нового «Побега».

Про кино: что такое IMDb

Оригинальный сериал «Побег» выходил на канале Fox с 2005 по 2009 годы. Он был неоднократно номинирован на престижные премии как лучший драматический сериал и получил награду People's Choice Award в номинации «Любимая новая многосерийная драма».

По мотивам сериала была выпущена компьютерная игра для Xbox 360 и PlayStation 3, а также написаны несколько книг.

