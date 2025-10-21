Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года

Россияне в сентябре сократили потребление алкоголя до 7,84 литра в год на душу населения — это с 1999 года, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Так, по итогам сентября потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,84 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 7,93 литра, приводит РИА Новости статистику.

До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка занимал нелегальный сектор, который в отдельные годы достигал около двух третей в продажах.

Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра.

Житель Москвы в среднем выпивал 4,91 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 6,55 литра. В Новосибирской области по итогам сентября было выпито 8,83 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской — 10,49 литра, в Татарстане — 8,5 литра.