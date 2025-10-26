НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Наука опровергла миф о вреде тренировок для сердца

Источник:
JACC: Advances
227 0
Фитнес
Фото: © Sibnet.ru

Физически активные люди используют в среднем на 10% меньше сердечных сокращений в сутки, чем те, кто ведет сидячий образ жизни, таковы результаты исследования, проведенного учеными из Австралии.

В ходе эксперимента сравнивался пульс у спортсменов и людей без спортивной подготовки. У первых средняя частота сердечных сокращений составила 68 ударов в минуту, у вторых — 76 ударов. В пересчете на сутки это около 97 920 ударов против 109 440. Разница — примерно 11,5 тысячи ударов ежедневно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем полезна скандинавская ходьба?

«Даже если во время тренировки сердце работает быстрее, более низкий пульс в покое полностью компенсирует нагрузку», — приводит издание JACC: Advances слова руководителя кардиологической лаборатории, профессора Томас Ла Герче.

По его словам, регулярные тренировки укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск болезней сердца и повышают продолжительность жизни. При этом максимальный эффект достигается не в профессиональном спорте, а при умеренной физической активности.

Еще по теме
Определен орган, управляющий сексуальным поведением у мужчин
Врач объяснила массовые отравления китайским «мясом»
Почему в самолете надо пить воду
«Супервакцина» с наночастицами поможет победить рак
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Фитнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Семь признаков, когда из банка надо забрать деньги
Археологи в Южной Корее нашли холодильник возрастом 1400 лет
Фильм «Август» собрал миллиард в прокате
Путин пообещал «ошеломляющий» ответ на ракеты Tomahawk
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

DADMAL

И о какой гуманности может идти речь.

velam

Питомники переполнены и собаки там сидят голодные, проще нейтрализовать и все.

DADMAL

Про питомники это бизнес про то что подкармливают это зря а при ссср было проще был утиль и все на этом...

physx

Вот именно, так кто начал то, почему об этом умалчиваешь?