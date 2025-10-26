Наука опровергла миф о вреде тренировок для сердца

Физически активные люди используют в среднем на 10% меньше сердечных сокращений в сутки, чем те, кто ведет сидячий образ жизни, таковы результаты исследования, проведенного учеными из Австралии.

В ходе эксперимента сравнивался пульс у спортсменов и людей без спортивной подготовки. У первых средняя частота сердечных сокращений составила 68 ударов в минуту, у вторых — 76 ударов. В пересчете на сутки это около 97 920 ударов против 109 440. Разница — примерно 11,5 тысячи ударов ежедневно.

«Даже если во время тренировки сердце работает быстрее, более низкий пульс в покое полностью компенсирует нагрузку», — приводит издание JACC: Advances слова руководителя кардиологической лаборатории, профессора Томас Ла Герче.

По его словам, регулярные тренировки укрепляют сердечно-сосудистую систему, снижают риск болезней сердца и повышают продолжительность жизни. При этом максимальный эффект достигается не в профессиональном спорте, а при умеренной физической активности.