Нарышкин заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Войска НАТО
Фото: Bundeswehr-Fotos / CC BY 2.0

Москва видит приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

«Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», — приводит пресс-бюро СВР слова Нарышкина.

Но, как отметил глава СВР, европейские члены НАТО не знают, где набрать людей с необходимой физической и морально-психологической подготовкой, добавил Нарышкин.

«В Брюсселе, Париже и Берлине также нет уверенности в том, что в случае развязывания войны с Россией Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. А без этого, как признают в Европейской внешнеполитической службе, расчеты добиться стратегического превосходства над нашей страной являются — цитирую — "иллюзорными"», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, Европа после Второй мировой войны привыкла жить под американской оккупацией из-за чего никак не может адаптироваться к новым международным реалиям.

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», — заключил директор СВР.

Обсуждение (3)
pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

pepelmetal

ЦитатаРешение провести саммит в Венгрии можно расценить как «оскорбление для Европы», не можно, а нужно😆