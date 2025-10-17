НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия передала США досье об убийстве Кеннеди

США получили от России архивные документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году, сообщила в соцсети Х сенатор Анна Паулина Луна. Полученные файлы опубликованы на сайте JFK Facts.

Сборник Росархива на основе рассекреченных советских документов Луне передал посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. Передача состоялась по просьбе американской стороны для дополнительного расследования.

Обнародованный документ содержит 386 страниц. Текст содержит разделы об отношениях США и СССР во время предвыборной кампании Кеннеди, участии представителей Союза в похоронах президента и взаимодействии двух стран в рамках расследования.

Кроме этого, в документе есть информация о предоставлении материалов для Президентской библиотеки Кеннеди и пребывании Освальда в СССР с 13 октября 1959 по 28 мая 1962. В частности, Освальд просил дать ему гражданство СССР.

Власти приняли решение предоставить ему право временно проживать в Советском Союзе, он стал работать на Минском радиозаводе и получил квартиру, а также женился на Марине Прусаковой. Однако принятие его в гражданство было признано нецелесообразным.

Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года. Официальная версия гласит, что его убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда. При этом существуют популярные теории о причастности к убийству еще одного неизвестного стрелка.

Исходя из опубликованных документов, изначально советское руководство усомнилось в действиях Освальда как одинокого стрелка и придерживалось точки зрения о возможной причастности крайне правых кругов к покушению на 35-го президента США. 

Политика #История
