Жители Кемеровской области сообщили об отсутствии бензина на АЗС. Ситуацию прокомментировал глава региона Илья Середюк, указав, что поставщики столкнулась с разными трудностями.

Об отсутствии топлива на АЗС и очередях в социальных сетях писали жители Киселевска и Прокопьевска.

«У Татнефти был простой вагонов на станциях Новокузнецк и Кемерово. По югу области проблему решили — бензовозы пошли в сторону заправок. По Кемерово ситуация сложнее — там опрокинулись вагоны с углем и заблокировали железнодорожные пути, по которым шли цистерны с бензином. За ночь пути расчистят, утром бензин доставят на заправки», — написал Середюк в телеграм-канале.

По словам губернатора, у Роснефти нет проблем с поставками, но ряд АЗС закрылся на ремонт. Это спровоцировало повышенный спрос на оставшихся заправках. Там работают над перераспределением топлива.

«При этом основной поставщик бензина в Кузбассе — Газпромнефть работает стабильно. Компания получила дополнительный объем нефтепродуктов на свои нефтебазы», — заверил Середюк.

Россия столкнулась с ограничениями продаж или ростом цен на бензин на заправках в конце сентября. По данным Росстата, с 1 по 29 сентября рост составил 2,48%, а с начала года — уже 9,2%, что в два раза превышает инфляцию. Основная причина — сокращение производственных мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Депутат Госдумы Александр Аксененко оценил потери в 40%.

