Глава Кузбасса прокомментировал отсутствие бензина на АЗС

Источник:
Sibnet.ru
АЗС
Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Жители Кемеровской области сообщили об отсутствии бензина на АЗС. Ситуацию прокомментировал глава региона Илья Середюк, указав, что поставщики столкнулась с разными трудностями.

Об отсутствии топлива на АЗС и очередях в социальных сетях писали жители Киселевска и Прокопьевска.

«У Татнефти был простой вагонов на станциях Новокузнецк и Кемерово. По югу области проблему решили — бензовозы пошли в сторону заправок. По Кемерово ситуация сложнее — там опрокинулись вагоны с углем и заблокировали железнодорожные пути, по которым шли цистерны с бензином. За ночь пути расчистят, утром бензин доставят на заправки», — написал Середюк в телеграм-канале.

По словам губернатора, у Роснефти нет проблем с поставками, но ряд АЗС закрылся на ремонт. Это спровоцировало повышенный спрос на оставшихся заправках. Там работают над перераспределением топлива.

«При этом основной поставщик бензина в Кузбассе — Газпромнефть работает стабильно. Компания получила дополнительный объем нефтепродуктов на свои нефтебазы», — заверил Середюк.

Россия столкнулась с ограничениями продаж или ростом цен на бензин на заправках в конце сентября. По данным Росстата, с 1 по 29 сентября рост составил 2,48%, а с начала года — уже 9,2%, что в два раза превышает инфляцию. Основная причина — сокращение производственных мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Депутат Госдумы Александр Аксененко оценил потери в 40%.

Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина

Экономика #Недра и ТЭК #Кузбасс
Обсуждение (3)
Топ комментариев

Egorka72

Я вот не пойму, что происходит..... почему Президент и члены Правительства РФ заботятся об жителях Африки...

Uynachalnica

Голова! Палец в рот не ложи! Будем помогать Африке, когда нет света в Белгороде!

Denis-ka

Это к вопросу почему у нас так много работающих пенсионеров. Когда твой доход резко падает в 4 раза,...

physx

Если сомневаешься, посмотри на лицо их президента, интеллект прям прёт и в гольф хорошо играет, Дони...