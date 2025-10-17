Стояние на Угре: как Русь избавилась от монголо-татарского ига

Знаменитое «стояние на Угре» началось 17 октября 1480 года. Военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат, закончились окончательным освобождением России от монголо-татарского ига.

Иван III вступил на престол Московского княжества в 1462 году. В 1476 году князь перестал платить Орде ежегодную дань, которая собиралась с русских земель со времен Батыя. Золотоордынский хан Ахмат в ответ начал активные действия против Руси.

Как Орда пошла на Русь

Для похода он выбрал выгодный момент — в январе 1480 года против Ивана III восстали его братья Борис (князь Угличский) и Андрей Большой (князь Волоцкий), а войска Ливонского ордена атаковали Русь на севере.

Ахмат в июне 1480 года послал войска для разведки правого берега реки Оки, а осенью выступил с основными силами, которые насчитывали более 100 тысяч сабель. Однако русичи заблаговременно создали мощную систему оборонительных сооружений — Засечную черту.

Основная линия обороны южных границ тянулась по Оке. Как только весть о походе ордынцев дошла до Ивана III, князь собрал войска и направил отряды к берегам реки. Подошедший к границе Московского государства Ахмат увидел, что на прямом пути его ждут русские полки.

Тогда хан решил сместить направление главного удара и ворваться в русские земли через левый приток Оки — реку Угру, которая на тот момент была границей между Московским и Литовским княжествами.

Река Угра в месте переправы Фото : Siverec / CC BY-SA 4.0

Маневр Ахмата был своевременно обнаружен, Иван III перебросил на Угру основные войска. Свои полки также привели братья Андрей и Борис, которые заявили о прекращении мятежа и получили от великого князя прощение.

Чем завершилось «великое стояние»

Русские полки были расставлены вдоль всего нижнего течения реки на целых 60 километров. Небольшие конные разъезды постоянно патрулировали берег. Основная группировка войск Ивана III при этом была сосредоточена в районе Калуги.

Все попытки ордынцев переправиться через реку в нескольких местах закончились провалом — отряды татаро-монгол встречали градом стрел и выстрелами из пищалей. Пехоту прикрывали конные полки.

После нескольких неудачных попыток ордынцы отступили, однако Ахмат потребовал, чтобы русские выплатили дань. Иван III согласился на переговоры, но отклонил все требования ордынского хана.

Московский князь также выделил небольшой отряд под командованием князя Василия Ноздроватого-Звенигородского, который на челнах спустился по Волге и разгромил в ходе внезапного рейда столицу Большой Орды Новый Сарай.

Угра к этому времени замерзла, что осложнило оборону переправ. Иван III принял решение о переводе основных русских сил от левого берега реки на северо-восток — в удобную для решающего сражения местность.

Однако Ахмат так и не осмелился перейти границу — к этому моменту его войско уже страдало от нехватки провизии и первых морозов. 11 ноября ордынцы начали отступать от русских рубежей. Борьба за освобождение Руси от ордынского ига завершилась.