Средняя пенсия в России составила меньше 25% от средней зарплаты

Источник:
«Известия».
Средняя пенсия в России в первой половине 2025 года достигла 23 тысячи рублей, что составило 24% от средней зарплаты в 96 тысяч рублей, следует из данных Росстата.

Соотношение средней пенсии к средней зарплате стало минимальным за 17 лет, пишут «Известия». Ниже оно падало только в 2008 году. Изменения связаны с опережающим ростом зарплат. За январь-июль зарплата выросла на 15%, а годом ране прирост составлял 18%. 

С 1 октября 2025 года военные пенсии проиндексировали на 7,6%. С 1 ноября пенсии планируется повысить жителям старше 80 лет, инвалидам первой группы и некоторым работникам гражданской авиации и угольной промышленности.  

По прогнозу Министерства экономики, в 2025 году рост реальных зарплат оценивается в 3,4%, а в 2026 году сократится до 2,4%.

Жизнь #Деньги
