НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Селедка в России за год подорожала почти на треть

Источник:
«Известия»
154 1

Средняя цена в рознице на соленую сельдь в России с января по сентябрь 2025 года подорожала на 28% относительно прошлого года — до 375 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. При этом на оптовом рынке цены на селедку снижаются.  

Увеличение стоимости селедки в рознице связано с ростом расходов на логистику, хранение и переработку, а также с подорожанием топлива, электроэнергии и оплаты труда, рассказал директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. В конечном продукте на сырье приходится около 25% стоимости, пишут «Известия».

По данным Федеральной антимонопольной службы, от производства сельди до магазина ее могут перекупать до шести посредников, а совокупная наценка достигать 50%. В результате розничная цена вырастает в 2-3,5 раза. Сейчас ФАС занялась проверкой того, как складывается структура стоимости сельди.

Одновременно с сельдью дорожают и другие категории продукции. Цена рыбы соленой, маринованной и копченой за тот же период выросла на 25%, до 834 рублей за 1 килограмм. Мороженая разделанная (кроме лососевых) подорожала на 24%, до 381 рублей, а неразделанная — на 28%, до 309 рублей. Рыба живая и охлажденная стала дороже на 17%, до 358 рублей за 1 килограмм.

Россияне назвали любимое блюдо из яиц
Еще по теме
Россияне назвали любимое блюдо из яиц
Сколько сала можно съесть без ущерба для здоровья
Газировки оказались причиной депрессий у женщин
Холодное лето обрушило продажи шашлыка
смотреть все
Жизнь #Еда #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Искавший червей рыбак нашел клад с 20 тысячами монет и украшений
Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры
Обсуждение (1)
Картина дня
Генсек НАТО рассказал анекдот про Lada и холодильник
Губернатор Самарской области матом уволил подчиненного
Погода в России перешла в зимний режим
Власти задумались об отсрочке повышения утильсбора
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

KENTSeryga

Я думаю накрутили как раз на грозный сити. Если даже вся Чечня за них проголосовала, то сомневаюсь что...

Удавиков

весь Мир подыгрывает маразму самовлюблённого старика

Alhazred

Ну теперь российский мэр у Одессы. Русского города)))

Uynachalnica

Демократия! Для выбора президента, достаточно в телевизор кивнуть. А тут вам выбор дали! Можете выбирать!