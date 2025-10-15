Селедка в России за год подорожала почти на треть

Средняя цена в рознице на соленую сельдь в России с января по сентябрь 2025 года подорожала на 28% относительно прошлого года — до 375 рублей за килограмм, следует из данных Росстата. При этом на оптовом рынке цены на селедку снижаются.

Увеличение стоимости селедки в рознице связано с ростом расходов на логистику, хранение и переработку, а также с подорожанием топлива, электроэнергии и оплаты труда, рассказал директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. В конечном продукте на сырье приходится около 25% стоимости, пишут «Известия».

По данным Федеральной антимонопольной службы, от производства сельди до магазина ее могут перекупать до шести посредников, а совокупная наценка достигать 50%. В результате розничная цена вырастает в 2-3,5 раза. Сейчас ФАС занялась проверкой того, как складывается структура стоимости сельди.

Одновременно с сельдью дорожают и другие категории продукции. Цена рыбы соленой, маринованной и копченой за тот же период выросла на 25%, до 834 рублей за 1 килограмм. Мороженая разделанная (кроме лососевых) подорожала на 24%, до 381 рублей, а неразделанная — на 28%, до 309 рублей. Рыба живая и охлажденная стала дороже на 17%, до 358 рублей за 1 килограмм.