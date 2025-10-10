Россияне назвали любимое блюдо из яиц

Более трети россиян назвали глазунью любимым блюдом из яиц, омлет и вареные яйца оказались практически равны по популярности, следует из исследования торговой сети «Пятерочка».

Глазунью назвали своим любимым блюдом из яиц 37% опрошенных россиян, 29% предпочитают вареные яйца и почти столько же — 28% — выбрали омлет, пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса, в котором участвовали 2 тысячи человек.

Остальные респонденты рассказали, что также готовят шакшуку (яйца, томленые в остром томатном соусе с луком, перцем и специями), яйца бенедикт (блюдо из двух тостов, ветчины и яйца-пашот с голландским соусом) и фриттату (итальянский омлет с различными добавками, который сначала готовится на сковороде и доводится в духовке).

«При этом, 52% чаще едят яйца на завтрак, а 37% считают, что такие блюда подходят для перекуса в любое время дня. 5% опрошенных обедают яйцами, а оставшиеся респонденты вечером добирают с их помощью потребность в белке», — говорится в исследовании.

Самым популярными ингредиентами для яичницы стали бекон и колбаса (37%), овощи (30%) и сыр (22%). Лишь 6% респондентов предпочитают готовить блюдо с рыбой, такое же количество — с авокадо.