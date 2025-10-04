Газировки оказались причиной депрессий у женщин

Сладкие газированные напитки при регулярном употреблении увеличивают вероятность развития депрессии, причем именно у женщин, выяснили ученые из Немецкого центра исследований диабета университетских клиник Франкфурта и Кельна.

Ученые проанализировали информацию о 932 людях в возрасте от 18 до 65 лет, включая 405 пациентов с диагностированным депрессивным расстройством и 527 здоровых добровольцев.

Анализ показал, что у часто пивших газировку женщин риск депрессии был на 17% выше, а симптомы — существенно тяжелее, говорится в публикации JAMA Psychiatry.

По данным авторов, важную роль играет кишечный микробиом. Из-за газировки в кишечнике женщин увеличивается количество бактерий рода Eggerthella, которые ранее ассоциировали с депрессией. У мужчин такую связь не нашли. Вероятно, что дело в гормональных различиях или работе иммунной системы.

Авторы исследования уверены, что даже небольшие изменения в питании могут оказывать большое влияние. И в дальнейшем микробиом возможно использовать как терапевтическую мишень: например, с помощью диетических стратегий или пробиотиков.