НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Можно ли «разбить» сердце на самом деле

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Умереть от разбитого сердца возможно — это не метафора, а реально существующий синдром. Он развивается на фоне сильных эмоциональных переживаний и стресса. Еще его называют синдромом Такоцубо (ловушка осьминога). 

«Развитие синдрома разбитого связано со стрессовой ситуацией для человека. Это может быть тяжелый стресс — смерть родственника, это может быть ситуация, когда испугался. Это может быть ситуация, когда есть тяжелое заболевание», — сказал кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Когда человек волнуется, выделяется огромное количество гормонов, которые утомляют сердце, и оно не сокращается в полной мере, объяснил врач. Сокращаются только верхние отделы сердца и орган по форме начинает напоминать кувшин.

Синдром разбитого сердца иначе называют синдромом Такоцубо. Впервые его описали в Японии. Такоцубо — это сосуд для ловли осьминога. Он имеет округлое основание и горлышко, которое сужается наверху. Именно такую форму принимает сердце, если посмотреть на него с помощью ультразвукового исследования во время развития синдрома.

Симптомы синдрома разбитого сердца очень похожи на сердечный приступ, отметила кардиолог клиники «Здравица» Юлия Чугунова. Это:

  • Внезапная жгучая или давящая боль в груди,
  • Одышка,
  • Резкая усталость,
  • Выраженная потливость,
  • Учащенное сердцебиение,
  • Сильное головокружение или обморок.

Несмотря на схожесть симптомов, при инфаркте миокарда сосуд закупоривается, при синдроме разбитого сердца — кровоток нормальный. Для точной постановки диагноза, по словам Гандельмана, обязательно нужно сделать коронароангиографию.

В острый период синдрома разбитого сердца можно умереть. Но, в отличие от других сердечных нарушений, «разбитое» сердце может восстановиться. Когда стресс проходит, сердце постепенно возвращается к нормальной жизни. Сократительная способность мышц органа восстанавливается практически у всех пациентов.

В среднем процесс восстановления занимает от одной до четырех недель. Все это время пациент должен находиться в стационаре под наблюдением врачей.

Еще по теме
Понедельник, а сил нет: о чем говорит синдром хронической усталости
Перечислены три ошибки при употреблении утреннего кофе
Определен момент максимальной сонливости в течение дня
Ученые связали одиночество и физическую боль
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Интересно #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Управление президента купило 120 ручек на 8 млн рублей
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин подписал указ об осеннем призыве
АвтоВАЗ перешел на четырехдневку
Стало известно об увольнении Кехмана с поста директора МХАТ
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

"...от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую...

andrei703333

Басилашвили легенда кино, еще и разум в такие года не растерял, молодец

mosquito__2010

до этого твой киев 8 лет донбасс долбил после незаконного захвата власти а теперь твой киев вас в размере...

D_I_A_B_L_O_o

Зачем это публиковать? если каждый год в один и тот же день подписыват. Также можно ещё публиковать в...