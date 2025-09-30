Можно ли «разбить» сердце на самом деле

Умереть от разбитого сердца возможно — это не метафора, а реально существующий синдром. Он развивается на фоне сильных эмоциональных переживаний и стресса. Еще его называют синдромом Такоцубо (ловушка осьминога).

«Развитие синдрома разбитого связано со стрессовой ситуацией для человека. Это может быть тяжелый стресс — смерть родственника, это может быть ситуация, когда испугался. Это может быть ситуация, когда есть тяжелое заболевание», — сказал кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Когда человек волнуется, выделяется огромное количество гормонов, которые утомляют сердце, и оно не сокращается в полной мере, объяснил врач. Сокращаются только верхние отделы сердца и орган по форме начинает напоминать кувшин.

Синдром разбитого сердца иначе называют синдромом Такоцубо. Впервые его описали в Японии. Такоцубо — это сосуд для ловли осьминога. Он имеет округлое основание и горлышко, которое сужается наверху. Именно такую форму принимает сердце, если посмотреть на него с помощью ультразвукового исследования во время развития синдрома.

Симптомы синдрома разбитого сердца очень похожи на сердечный приступ, отметила кардиолог клиники «Здравица» Юлия Чугунова. Это:

Внезапная жгучая или давящая боль в груди,

Одышка,

Резкая усталость,

Выраженная потливость,

Учащенное сердцебиение,

Сильное головокружение или обморок.

Несмотря на схожесть симптомов, при инфаркте миокарда сосуд закупоривается, при синдроме разбитого сердца — кровоток нормальный. Для точной постановки диагноза, по словам Гандельмана, обязательно нужно сделать коронароангиографию.

В острый период синдрома разбитого сердца можно умереть. Но, в отличие от других сердечных нарушений, «разбитое» сердце может восстановиться. Когда стресс проходит, сердце постепенно возвращается к нормальной жизни. Сократительная способность мышц органа восстанавливается практически у всех пациентов.

В среднем процесс восстановления занимает от одной до четырех недель. Все это время пациент должен находиться в стационаре под наблюдением врачей.