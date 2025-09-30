Можно ли «разбить» сердце на самом деле

Умереть от разбитого сердца возможно — это не метафора, а реально существующий синдром. Он развивается на фоне сильных эмоциональных переживаний и стресса. Еще его называют синдромом Такоцубо (ловушка осьминога).
«Развитие синдрома разбитого связано со стрессовой ситуацией для человека. Это может быть тяжелый стресс — смерть родственника, это может быть ситуация, когда испугался. Это может быть ситуация, когда есть тяжелое заболевание», — сказал кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» на Первом канале.
Когда человек волнуется, выделяется огромное количество гормонов, которые утомляют сердце, и оно не сокращается в полной мере, объяснил врач. Сокращаются только верхние отделы сердца и орган по форме начинает напоминать кувшин.
Синдром разбитого сердца иначе называют синдромом Такоцубо. Впервые его описали в Японии. Такоцубо — это сосуд для ловли осьминога. Он имеет округлое основание и горлышко, которое сужается наверху. Именно такую форму принимает сердце, если посмотреть на него с помощью ультразвукового исследования во время развития синдрома.
Симптомы синдрома разбитого сердца очень похожи на сердечный приступ, отметила кардиолог клиники «Здравица» Юлия Чугунова. Это:
- Внезапная жгучая или давящая боль в груди,
- Одышка,
- Резкая усталость,
- Выраженная потливость,
- Учащенное сердцебиение,
- Сильное головокружение или обморок.
Несмотря на схожесть симптомов, при инфаркте миокарда сосуд закупоривается, при синдроме разбитого сердца — кровоток нормальный. Для точной постановки диагноза, по словам Гандельмана, обязательно нужно сделать коронароангиографию.
В острый период синдрома разбитого сердца можно умереть. Но, в отличие от других сердечных нарушений, «разбитое» сердце может восстановиться. Когда стресс проходит, сердце постепенно возвращается к нормальной жизни. Сократительная способность мышц органа восстанавливается практически у всех пациентов.
В среднем процесс восстановления занимает от одной до четырех недель. Все это время пациент должен находиться в стационаре под наблюдением врачей.