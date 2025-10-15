Мозг человека «изучает» родной язык еще до рождения

Мозг человека привыкает к языку и воспринимает его родным еще во время внутриутробного развития. А если будущий ребенок слышит дополнительно иностранный язык, то уже в первые часы после рождения реагирует на него также, как на родной, доказали ученые Монреальского университета.

В эксперименте участвовали 60 беременных женщин. Начиная с 35-й недели внутриутробного развития они прикладывали к животу плейер и давали ребенку слушать сказку на родном французском и втором языке — немецком или иврите. Сказку читал один и тот же голос, описывает исследование журнал Communications Biology.

После рождения, в период от 10 до 78 часов младенцам снова давали слушать сказку и изучали активность мозга. Оказалось, что родной язык дети воспринимают в целом как взрослые. Но и на второй знакомый язык реагируют похоже. А вот сказка на третьем языке, который они не слышали, вызывает другую мозговую активность.





