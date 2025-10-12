НАВЕРХ
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»

Кремль
Молдавия повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятие Кишиневом новой военной стратегии.

Молдавия ранее утвердила новую военную стратегию. Россия в документе названа главной угрозой безопасности республики. В качестве одного из «военных рисков» определено продолжение российской специальной военной операции на Украине.

«Они (власти Молдавии. — «Газета.Ru») считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, новая стратегия Молдавии является продолжением конфронтационной линии в отношении России. Пресс-секретарь отметил, что Москва воспринимает подобные шаги как серьезную ошибку.

