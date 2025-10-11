Луна поможет найти темную материю

Развертывание радиотелескопов на обратной поверхности Луны для высокоточных наблюдений поможет человечеству обнаружить таинственную темную материю. Соответствующие выводы ученые опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Обычная материя составляет лишь около 20% во Вселенной. Остальные 80% занимает загадочное вещество, которое не излучает, не поглощает и не отражает свет. Природа темной материи считается одной из величайших нерешенных проблем современной физики.

Японские исследователи из Университета Цукубы и Токийского университета применили методы численного моделирования для предсказания интенсивности слабого 21-сантиметрового сигнала, который в ранней Вселенной без звезд и галактик испускали водородные облака.

Суперкомпьютер воспроизвел динамику газа и темной материи, которая наблюдалась примерно через 400 тысяч лет после Большого взрыва — события, сопровождавшегося стремительным расширением пространства-времени.

Для подтверждения расчетов требуется внеземное строительство радиотелескопов для улавливания слабого 21-сантиметрового сигнала. На Земле такое оборудование будет бесполезным из-за наличия атмосферы и помех.

Идеальной площадкой для развертывания комплексов высокоточного наблюдения является Луна. Анализ реальных сигналов из далекого прошлого должен пролить свет на фундаментальные свойства темной материи, отмечают ученые.