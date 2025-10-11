НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Гигантская молния разрядилась над побережьем Черного моря

Источник:
Sibnet.ru
227 0

Аномально мощный разряд молнии силой тока 376 килоампер зафиксировали 10 октября над горами неподалеку от Адлера в Краснодарском крае, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Такой мощный разряд можно было принять за работу объектовой системы ПВО, уточнил специалист. По его словам, среднестатистический разряд молнии имеет силу тока примерно в 20–30 килоампер.

Тишковец пояснил, что разряд произошел в разгар экстремальных ливней в регионе, которые связаны с балканским циклоном «Барбара». За сутки обрушил на черноморское побережье 80% октябрьской нормы осадков.

Аномальные ливни прошли в районе Имеретинки, Адлера, Солохаула, Горной Карусели 1500, Красной Поляны, Сочи и Кичмая, уточнил синоптик. 

Еще по теме
Выбран самый грустный национальный гимн
Самый крупный айсберг в мире раскололся. ФОТО
Количество микропластика увеличилось в сибирских комарах
Ученые создали соединение для подавления роста раковых клеток
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Ранее судимой телеведущей-иноагенту Лазаревой добавили срок
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
18
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
16
Страны Балтии сорвали переговоры Запада с Россией перед СВО
16
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС
16
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО