Гигантская молния разрядилась над побережьем Черного моря

Аномально мощный разряд молнии силой тока 376 килоампер зафиксировали 10 октября над горами неподалеку от Адлера в Краснодарском крае, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Такой мощный разряд можно было принять за работу объектовой системы ПВО, уточнил специалист. По его словам, среднестатистический разряд молнии имеет силу тока примерно в 20–30 килоампер.

Тишковец пояснил, что разряд произошел в разгар экстремальных ливней в регионе, которые связаны с балканским циклоном «Барбара». За сутки обрушил на черноморское побережье 80% октябрьской нормы осадков.

Аномальные ливни прошли в районе Имеретинки, Адлера, Солохаула, Горной Карусели 1500, Красной Поляны, Сочи и Кичмая, уточнил синоптик.