США введут дополнительные пошлины на китайские товары

Источник:
Sibnet.ru
США с 1 ноября введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время, сообщил американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп пояснил, что новые меры станут ответом на запланированное Китаем введение масштабных экспортных ограничений с 1 ноября «практически на все производимые им товары».

«Подобное совершенно беспрецедентно в международной торговле и представляет собой моральное унижение в отношениях с другими государствами», — написал американский лидер.

Кроме этого, с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения, уточнил Трамп.

Власти Китая 9 октября анонсировали введение жесткого контроля за экспортом редкоземельных металлов и связанных товаров. КНР — главный поставщик редкоземельных металлов на мировой рынок, страна контролирует около 90% мощностей по их разделению и переработке.

