Doom запустили на российском офисном пакете «Р7 Офис»

Sibnet.ru
Культовую игру Doom запустили на российском офисном пакете «Р7 Офис», сообщила пресс-служба разработчика программы.

Doom заработал на эмуляторе DOS, созданном с помощью JavaScript. При этом эмулятор встроили в «Р7 Офис» через систему плагинов, которая позволяет добавлять в текстовые документы и презентации различные приложения.

В основе проекта лежит открытый плагин VNexus и TheDoggyBrad Software Labs, адаптированный под экосистему офисного пакета, отмечается в сообщении. Плагин позволил также оптимизировать размер игрового окна и полноценно управлять главным персонажем.

Разработчики подчеркнули, что эксперимент стал наглядной демонстрацией технической гибкости и расширяемости отечественного офисного пакета, который через систему плагинов поддерживает интеграцию сторонних решений.

Оригинальный Doom вышел в 1993 году, игра весила всего 2,4 мегабайта. Она стала одним из первых представителей жанра шутера от первого лица. За ее разработку отвечал программист и владелец компании id Software Джон Кармак.

