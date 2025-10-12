Ученые создали «теплые» кирпичи для Сибири

Российские и китайские ученые разработали инновационные композитные кирпичи, которые снижают теплопотери в здании до 25% в сравнении с традиционными материалами.

Ученые использовали пустотелые кирпичи, пустоты в которых заполнили гексадеканом (парафином). Этот наполнитель хорошо аккумулирует тепло в пиковые солнечные периоды, а затем снижает теплопотери. Исследование провели специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Ляонинского технологического университета.

«Новые кирпичи демонстрируют значительные преимущества в условиях холодного климата — разница температур между внутренней и внешней поверхностями почти на 6 градусов выше в сравнении с обычными», — цитирует пишет ТАСС завкафедрой систем автоматизированного проектирования объектов строительства УрФУ Владимир Алехин.

Стоимость нового кирпича на этапе лабораторных испытаний превышает обычный примерно на 0,5 доллара. При промышленном производстве себестоимость снизится до 0,3 доллара за единицу. Значительная экономия электроэнергии и ископаемого топлива должна компенсировать стоимость композитных кирпичей.