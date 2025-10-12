НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Ученые создали «теплые» кирпичи для Сибири

Источник:
ТАСС
490 4

Российские и китайские ученые разработали инновационные композитные кирпичи, которые снижают теплопотери в здании до 25% в сравнении с традиционными материалами.

Ученые использовали пустотелые кирпичи, пустоты в которых заполнили гексадеканом (парафином). Этот наполнитель хорошо аккумулирует тепло в пиковые солнечные периоды, а затем снижает теплопотери. Исследование провели специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Ляонинского технологического университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПчелу-киборга создали в Китае

«Новые кирпичи демонстрируют значительные преимущества в условиях холодного климата — разница температур между внутренней и внешней поверхностями почти на 6 градусов выше в сравнении с обычными», — цитирует пишет ТАСС завкафедрой систем автоматизированного проектирования объектов строительства УрФУ Владимир Алехин.

Стоимость нового кирпича на этапе лабораторных испытаний превышает обычный примерно на 0,5 доллара. При промышленном производстве себестоимость снизится до 0,3 доллара за единицу. Значительная экономия электроэнергии и ископаемого топлива должна компенсировать стоимость композитных кирпичей.

Еще по теме
Названы лучшие 65-дюймовые телевизоры
Китайский концерн начинает производство воздушного такси
«Роскосмос» испытал двигатели для межпланетных перелетов
Минтранс анонсировал допуск в поезда и самолеты по биометрии
смотреть все
Наука #Техника #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...

Grossmeister38rus

интересно послушать людей, которые говорили, РФ тут не причем

Nik3316

Прибалты самая ненаесть НАТО))))))) гавкать будут громче всех...

med317

Опять вы со своими двумя неподтверждёнными миллионами. "Врать нехорошо" (с) Mosquito