Военный бюджет на $925 млрд одобрили в США, $500 млн направят Украине

Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета страны в 925 миллиардов долларов на 2026 финансовый год, который начался 1 октября. Из них на помощь Украине предназначено 500 миллионов долларов.

В законопроекте зафиксировано продление Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года, объем финансирования составляет 500 миллионов долларов. Финальный текст документа доработают, после чего законопроект должен подписать президент Дональд Трамп, пишет «Коммерсант».

Военный бюджет США на 2025 год был принят в размере 895 миллиардов долларов, помощь Украине в нем зафиксирована в объеме 482 миллиона долларов.