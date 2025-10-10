НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Военный бюджет на $925 млрд одобрили в США, $500 млн направят Украине

Источник:
«Коммерсант»
227 0
Фото: Photo by Sgt. Thomas Mort 358th Public Affairs Detachment

Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета страны в 925 миллиардов долларов на 2026 финансовый год, который начался 1 октября. Из них на помощь Украине предназначено 500 миллионов долларов. 

В законопроекте зафиксировано продление Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года, объем финансирования составляет 500 миллионов долларов. Финальный текст документа доработают, после чего законопроект должен подписать президент Дональд Трамп, пишет «Коммерсант». 

Военный бюджет США на 2025 год был принят в размере 895 миллиардов долларов, помощь Украине в нем зафиксирована в объеме 482 миллиона долларов.

Еще по теме
Станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО
Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге по Украине
Трамп заявил об освобождении израильских заложников 13 октября
смотреть все
Политика #Мир #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Xiaomi 17 Pro Max стал самым мощным Android-смартфоном в мире
Путин заявил, что поставка Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Кадыров стал дважды героем Чечни
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
22
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
21
Россияне высказали отношение к нытикам в соцсетях
18
Кремль навзал поставку Украине Tomahawk серьезной эскалацией
16
Страны Балтии сорвали переговоры Запада с Россией перед СВО
16
Матвиенко хочет заставить безработных платить за ОМС