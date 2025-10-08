Россия расторгла соглашение с США об утилизации плутония

Государственная Дума официально расторгла межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Основанием стали действия американской стороны, принимаемое решение направлено на предотвращение угроз национальной безопасности России», — говорится в сообщении.
Соглашение по утилизации плутония было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Его необходимость объясняли так: от боеголовок, которые снимали с боевого дежурства в процессе сокращения ядерного арсенала России и США, оставалось много плутония оружейного качества — всего около 34 тонн.
Благодаря ему стороны могли нарастить ядерный потенциал обратно. Соглашение предусматривало, что плутоний должен был быть выведен из оборота и переведен в форму, при которой его дальнейшее использование было бы невозможно.
Действие документа приостановили в 2016 году. Причиной приостановки названо коренное изменение обстоятельств, в том числе введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, «допускающего вмешательство во внутренние дела» Москвы, расширение НАТО на Восток и наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония.
Условия соглашения не были выполнены, более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, создающих «дополнительные угрозы стратегической стабильности», говорилось в пояснительной записке.
«Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации, ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было бы взять и расторгнуть. Те, кто хотят использовать Россию, должны понять: этого не будет», — приводит пресс-служба ГД слова председателя Вячеслава Володина.