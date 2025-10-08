НАВЕРХ
Россия расторгла соглашение с США об утилизации плутония

Знак радиационной опасности
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Государственная Дума официально расторгла межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Основанием стали действия американской стороны, принимаемое решение направлено на предотвращение угроз национальной безопасности России», — говорится в сообщении.

Соглашение по утилизации плутония было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Его необходимость объясняли так: от боеголовок, которые снимали с боевого дежурства в процессе сокращения ядерного арсенала России и США, оставалось много плутония оружейного качества — всего около 34 тонн.

Благодаря ему стороны могли нарастить ядерный потенциал обратно. Соглашение предусматривало, что плутоний должен был быть выведен из оборота и переведен в форму, при которой его дальнейшее использование было бы невозможно.

Действие документа приостановили в 2016 году. Причиной приостановки названо коренное изменение обстоятельств, в том числе введение США санкций против России, принятие закона о поддержке Украины, «допускающего вмешательство во внутренние дела» Москвы, расширение НАТО на Восток и наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША подорвут оружейный плутоний

Условия соглашения не были выполнены, более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, создающих «дополнительные угрозы стратегической стабильности», говорилось в пояснительной записке.

«Решение принимается исключительно в интересах Российской Федерации, ее граждан. Денонсируем соглашение, которое давно надо было бы взять и расторгнуть. Те, кто хотят использовать Россию, должны понять: этого не будет», — приводит пресс-служба ГД слова председателя Вячеслава Володина.

