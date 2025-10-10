НАВЕРХ
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а

Sibnet.ru
Певец Shaman и лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын приобнял певца Shaman’а, выражая благодарность российским артистам за концерт в честь 80-летия Трудовой партии Кореи

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что концерт будет вносить своеобразный вклад в дальнейшее развитие день за днем укрепляющихся тесных уз корейско-российских отношений и братского содружества», — говорится в релизе Центрального телеграфного агентства Кореи.

На сцене театра «Мансудэ» выступили артисты балетной труппы Аллы Духовой «Тодес», коллектив Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также популчрные певцы России.

На фотографиях с мероприятия в основном запечатлен певец Shaman. На одном из снимков он и Ким Чен Ын приобнимают друг друга.

Это второй визит Shaman’а в КНДР, в августе он приехал в Пхеньян в составе делегации России по случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства.

Ким Чен Ын потрогал Shaman'а
