Эксперт рассказала о пользе кнопочного телефона для детей

Источник:
«Известия»
Отсутствие опыта и критического мышления делает детей наиболее уязвимыми к кибератакам и мошенникам. Кнопочные сотовые телефоны, ограниченное время в интернете и регулярные беседы о цифровой безопасности помогут избежать проблем, советует клинический психолог Дарья Живина.

Чем младше ребенок, тем больше у него шансов поверить злоумышленникам. И чем более «навороченный» гаджет, тем больше возможностей передать мошенникам данные.

Ученику начальной школы необходимо иметь связь с родителями, но для этого достаточно кнопочного телефона — без выхода в интернет, приводят «Известия» мнение эксперта.

Такой метод снизит возможность мошенничества, защитит детей от нефильтрованного контента, слишком частого общения в соцсетях и избыточной игровой нагрузки.

Если смартфон неизбежен, то полезно настроить в нем антиспам, ограничить сферу контактов и сократить до минимума доступ к мессенджерам.

Дети младше десяти лет могут пользоваться телефоном не более полутора часов в день, подростки — 2–2,5 часа, и под контролем родителей. Студенты чаще становятся жертвами, когда мошенники выдают себя за педагогов. В этих случаях поможет качественный антиспам и ограничение входящих звонков.

До ребенка необходимо донести, что звонки и сообщения от незнакомых следует игнорировать, поскольку все вопросы решаются через родителей. Психолог считает, что беседы о цифровой безопасности нужно проводить регулярно, особенно в период активных кибератак.

ЧП #Криминал #Общество
Обсуждение (3)
krasprol

Предлагаю ограничить бюджет "думы", сократить количество "думцев", а также их помощников,секретарей и...

Grossmeister38rus

интересно послушать людей, которые говорили, РФ тут не причем

Nik3316

Прибалты самая ненаесть НАТО))))))) гавкать будут громче всех...

med317

Опять вы со своими двумя неподтверждёнными миллионами. "Врать нехорошо" (с) Mosquito