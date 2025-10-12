Эксперт рассказала о пользе кнопочного телефона для детей

Отсутствие опыта и критического мышления делает детей наиболее уязвимыми к кибератакам и мошенникам. Кнопочные сотовые телефоны, ограниченное время в интернете и регулярные беседы о цифровой безопасности помогут избежать проблем, советует клинический психолог Дарья Живина.

Чем младше ребенок, тем больше у него шансов поверить злоумышленникам. И чем более «навороченный» гаджет, тем больше возможностей передать мошенникам данные.

Ученику начальной школы необходимо иметь связь с родителями, но для этого достаточно кнопочного телефона — без выхода в интернет, приводят «Известия» мнение эксперта.

Такой метод снизит возможность мошенничества, защитит детей от нефильтрованного контента, слишком частого общения в соцсетях и избыточной игровой нагрузки.

Если смартфон неизбежен, то полезно настроить в нем антиспам, ограничить сферу контактов и сократить до минимума доступ к мессенджерам.

Дети младше десяти лет могут пользоваться телефоном не более полутора часов в день, подростки — 2–2,5 часа, и под контролем родителей. Студенты чаще становятся жертвами, когда мошенники выдают себя за педагогов. В этих случаях поможет качественный антиспам и ограничение входящих звонков.

До ребенка необходимо донести, что звонки и сообщения от незнакомых следует игнорировать, поскольку все вопросы решаются через родителей. Психолог считает, что беседы о цифровой безопасности нужно проводить регулярно, особенно в период активных кибератак.