Мошенники притворяются школьными психологами

Мошенники рассылают жителям России ссылки на поддельные сайты государственных сервисов от имени школьных психологов. Злоумышленники сообщают родителям, что их ребенок не прошел обязательное тестирование, сообщил ВТБ.

Они предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Через него «психологи» получают доступ к личным данным и даже к банковским аккаунтам. Затем они говорят жертве об утечке данных или угрозе уголовного дела за действия, якобы совершенные от их имени, пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов банка.

Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя включить видеозапись и устроить «проверку» дома, собрать ценные вещи и деньги для передачи лжекурьеру.

Во время минувших вступительных экзаменов мошенники также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для «характеристики ученика».