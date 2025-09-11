НАВЕРХ
Самый упорный мошенник позвонил жертве 17,6 тысячи раз

РИА Новости
Самый упорный телефонный мошенник 2025 года пытался дозвониться до жертвы более 17,6 тысячи раз в течение всего восьми часов, сообщила компания «Билайн». Атака произошла 30 июня 2025 года.

«Абоненту из Республики Дагестан на протяжении восьми часов (с 8.00 до 16.00) поступало в среднем по 36 звонков в минуту — всего ему позвонили 17 635 раз. Клиент даже не узнал о том, что ему что-то угрожало», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

С января по август 2025 года антифрод-система оператора заблокировала более 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов мошеннических вызовов.

Чаще всего телефонные мошенники звонят людям пожилого возраста. Больше трети всех заблокированных мошеннических звонков пришлось на клиентов старше 65 лет — это 202 миллиона случаев. Мужчин злоумышленники пытались атаковать немного чаще — 56%.

Песков признался, что ему «много лет» звонят мошенники
