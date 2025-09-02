Мошенники стали на 34% чаще звонить детям

Число мошеннических звонков детям в России в первой половине 2025 года выросло на 34,3%, сообщает пресс-служба компании МТС. За шесть месяцев сервис «Защитник» заблокировал 80,5 миллиона подозрительных звонков.

Статистика компании говорит о том, что, в среднем, дети получают до 17 звонков с незнакомых номеров в месяц, при этом почти в половине случаев (45%) они отвечают на звонок. Как правило, мошенники прибегают к тактике запугивания, представляясь сотрудниками школ или правоохранительных органов. Реже – обещают «призы» и предлагают поучаствовать в «выгодных акциях».

«Несмотря на разные инструменты защиты, родителям необходимо проявлять бдительность, проводить беседы с детьми на тему безопасности, а наши инструменты дополнительно им помогут», — цитирует пресс-служба МТС директора продукта «Защитник» Андрея Бийчука.

Наибольшая активность мошенников в отношении детей зафиксирована в Москве (17,92% от всех блокировок), Краснодаре (7,21%) и Санкт-Петербурге (4,96%). Также в группу риска вошли маленькие жители Ростова-на-Дону, Уфы, Казани и Новосибирска.