НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали на 34% чаще звонить детям

Источник:
Sibnet.ru
219 0

Число мошеннических звонков детям в России в первой половине 2025 года выросло на 34,3%, сообщает пресс-служба компании МТС. За шесть месяцев сервис «Защитник» заблокировал 80,5 миллиона подозрительных звонков.

Статистика компании говорит о том, что, в среднем, дети получают до 17 звонков с незнакомых номеров в месяц, при этом почти в половине случаев (45%) они отвечают на звонок. Как правило, мошенники прибегают к тактике запугивания, представляясь сотрудниками школ или правоохранительных органов. Реже – обещают «призы» и предлагают поучаствовать в «выгодных акциях».

«Несмотря на разные инструменты защиты, родителям необходимо проявлять бдительность, проводить беседы с детьми на тему безопасности, а наши инструменты дополнительно им помогут», — цитирует пресс-служба МТС директора продукта «Защитник» Андрея Бийчука.

Наибольшая активность мошенников в отношении детей зафиксирована в Москве (17,92% от всех блокировок), Краснодаре (7,21%) и Санкт-Петербурге (4,96%). Также в группу риска вошли маленькие жители Ростова-на-Дону, Уфы, Казани и Новосибирска.

Еще по теме
Врача в Омске обвинили в помощи «уклонистам» путем членовредительства
Убивший бывшую жену участник СВО получил 15 лет колонии
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Мошенники разработали новую схему обмана с кодом от домофона
смотреть все
ЧП #Криминал #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются черные, белые и желтые саморезы
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Россия и Китай создадут свою платежную систему
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
Заработало изъятие бесхозных дачных участков
Авиакомпания «Ангара» оказалась под угрозой закрытия
Подозреваемый в убийстве экс‑спикера Верховной Рады задержан
О самом главном
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
30
Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
30
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным переворотом
24
Россия и Китай создадут свою платежную систему
21
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт
13
Шойгу предложил талибам помощь России