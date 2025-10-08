НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

CoD: Black Ops 6 станет бесплатной накануне выхода новой Battlefield

Источник:
Sibnet.ru
143 0
Фото: © callofduty.com

Activision сделает бесплатным прошлогодний хит Call of Duty: Black Ops 6 за день до выхода главного конкурента серии – Battlefield 6, сообщила пресс-служба компании.

Геймеры получат доступ ко всему контенту, включая сюжетную кампанию, мультиплеер и зомби-режим, с 9 по 16 октября. Также игрокам станет доступен новый контент события The Haunting, предлагающий «ужасающий набор монстров, слэшеров и охотников».

EA потроллила Call of Duty в трейлере Battlefield 6

Таким образом Activision пытается сместить фокус внимания аудитории с предстоящего релиза главного конкурента CoD – Battlefield 6 от Electronic Arts, релиз которой назначен на 10 октября.

Call of Duty: Black Ops 6 вышла 25 октября 2024 года и установила рекорд серии под количеству игроков в первый месяц после релиза и числу сыгранных матчей. На 14 октября 2025-го запланирован релиз новой части – Black Ops 7.

Игры #Приключения
Обсуждение (0)
