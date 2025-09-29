EA потроллила Call of Duty в трейлере Battlefield 6

Компания Electronic Arts выпустила live-action трейлер шутера Battlefield 6 с настоящими актерами, спародировав рекламную стратегию своего прямого конкурента Call of Duty.

В новом кинематографичном трейлере отряд, состоящий из четырех знаменитостей: актера Зак Эфрона, певца Моргана Уоллена, бойца UFC Пэдди Пимблетта и баскетболиста Джимми Батлера в полном обмундировании идут по мосту в замедленной съемке.

«Мы здесь для того, чтобы сделать только одну вещь, и только одну», — произносит персонаж Эфрона, перезаряжая винтовку, после чего весь звездный отряд гибнет в результате прилета ракеты, а в кадре появляются обычные бойцы спецназа — настоящие герои ролика.

EA таким образом откровенно пародирует маркетинговую стратегию прямого конкурента своего шутера – Call of Duty, рекламщики которого последние годы часто привлекают селебрити для продвижения игры.

Battlefield 6 выйдет на ПК и консолях 10 октября. Сюжетная кампания игры развернется в 2027 году и будет посвящена противостоянию сил НАТО и ЧВК Pax Armata. Бои будут происходить в Нью-Йорке, Каире, Гибралтаре и Таджикистане.



