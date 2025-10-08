Определены самые трудолюбивые жители Европы

Самая продолжительная рабочая неделя в Европе у жителей Турции, Черногории и Сербии, при этом жители России заняли лишь 23-е место, следует из данных Евростата и Росстата.

По данным на июнь 2025 года в Европе в неделю больше других трудились турки — 44,1 часа, за ними следуют черногорцы — 43,1 часа, сербы — 41,8 часа, боснийцы — 41,3 часа, греки — 41 час, поляки — 40,1 часа и румыны — 40 часов.

Жители России в середине списка в среднем они работали 38,2 часа в неделю.

Меньше всех проводят время на работе жители Нидерландов (31,5 часа), Великобритании (31,9), Дании (33,7), Норвегии (34,6), Германии (34,7), Швейцарии, Ирландии и Австрии (по 35,8 часа), пишет РИА Новости.

Продолжительность рабочей недели у мужчин больше, чем у женщин более чем на три часа — 39,9 часа против 36,3 часа. В России, соответственно, мужчины трудились 39,2 часа в неделю, женщины — 37,1 часа.