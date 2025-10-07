Глава Минтруда оценил реальность введения четырехдневки

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ожидать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне не стоит, поскольку российская экономика испытывает дефицит в кадрах.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предсказал, что рынок труда в России постепенно сам перейдет к четырехдневной рабочей неделе.

«Если говорить о четырехдневке или шестидневке, я в целом хочу сказать, что у нас сегодня трудовое законодательство сформировано достаточно гибко. То есть у нас по нормам, предусмотренным в Трудовом кодексе и нормативно-правовой базе, есть возможность индивидуальной настройки рабочего графика между работником и работодателем», — сказал Котяков в интервью ТАСС.

Но, по его словам, в отдельных отраслях существует напряженность с кадрами. «Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует», — отметил министр.

«В нашей отечественной практике четырехдневная и трехдневная рабочие недели — это скорее вынужденная мера конкретного работодателя, связанная, например, с проблемами по сбыту продукции, либо перенастройке технологического цикла», — пояснил Котяков.