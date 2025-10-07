НАВЕРХ
«Маскировочные» накладки на протезы ног создадут в НГУ

Источник:
Sibnet.ru
Студенты НГУ с косметическими накладками на протезы
Фото: © НГУ

Легкие, эстетичные и функциональные косметические накладки на экзопротезы голени и бедра разрабатывают в Новосибирском государственном университете (НГУ), сообщила пресс-служба вуза. В рамках федерального конкурса «Студенческий стартап» проект получил финансирование в 1 миллион рублей.

«Люди с ампутациями хотят замаскировать медицинский вид своих протезов, а существующие решения не в полной мере закрывают эту потребность — они либо слишком дороги, либо предлагают ограниченный выбор дизайнов, либо труднодоступны в России», — сказал студент НГУ, руководитель проекта Егор Николаенко.

Обычно для изготовления накладок используется 3D-печать. В НГУ предложили использовать метод литья полиуретана в формы с рельефом. Эта технология быстрее и дешевле, чем 3D-печать. Сам полиуретан имеет ряд преимуществ — он доступный, износостойкий, гипоаллергенный и легкий.

По плану, через год студенты создадут полноразмерные прототипы, которые пройдут тестирование пациентами Новосибирского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия и НОЦ «Ортос». Разработчики надеются, что их продукт будет востребован людьми с ампутациями и у профильных медучреждений.

