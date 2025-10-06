Ученые добились снижения проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у мышей, препарат прошел клинические испытания и может применяться для лечения людей.

Мышам вводили противоопухолевый препарат, который вызывает гибель быстро делящихся клеток, включая раковые, рассказала ТАСС младший научный сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Ивашкина. Он оказался эффективен при ПТСР.

«Этот препарат прошел все стадии клинических исследований, он допустим для использования в отношении человека. Использование <…> позволило снизить такие проявления травматической памяти, как замирание или затаивание животного на долгое время. <…> При введении препарата интенсивность реакции значимо снижалась», — пояснила Ивашкина.

По ее словам, задача ученых — нарушить травматическую память, разомкнув связь между событием и последствиями пережитого стресса. Это важно, так как ПТСР развивается у 15-40% людей, которые пережили военный конфликт, теракт, насилие, ДТП или стихийное бедствие.