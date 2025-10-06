НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Ученые нашли средство от посттравматического синдрома

Источник:
Sibnet.ru
239 0

Ученые добились снижения проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у мышей, препарат прошел клинические испытания и может применяться для лечения людей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКаждый пятый ветеран СВО имеет ПТСР

Мышам вводили противоопухолевый препарат, который вызывает гибель быстро делящихся клеток, включая раковые, рассказала ТАСС младший научный сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Ивашкина. Он оказался эффективен при ПТСР.

«Этот препарат прошел все стадии клинических исследований, он допустим для использования в отношении человека. Использование <…> позволило снизить такие проявления травматической памяти, как замирание или затаивание животного на долгое время. <…> При введении препарата интенсивность реакции значимо снижалась», — пояснила Ивашкина.

По ее словам, задача ученых — нарушить травматическую память, разомкнув связь между событием и последствиями пережитого стресса. Это важно, так как ПТСР развивается у 15-40% людей, которые пережили военный конфликт, теракт, насилие, ДТП или стихийное бедствие. 

Расстройства растут из-за СВО

Еще по теме
Сколько сала можно съесть без ущерба для здоровья
Газировки оказались причиной депрессий у женщин
Томские ученые нашли способ борьбы с угольной золой
Бурятия стала антилидером рейтинга по экологии
смотреть все
Наука #Здоровье #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Запрещенную присадку вернут для борьбы с дефицитом бензина
Суд признал Штенгелова экстремистом и изъял холдинг в 497 миллиардов
Трамп нарушил обещание и снова назвал Россию «бумажным тигром»
Кадыров потребовал трибунала для генерала Шаманова
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил, что поставку Киеву Tomahawk разрушит связи с США
Российская армия нанесла массированный удар по Украине
Вучич заявил о  подготовке европейских стран к войне
Премьер Грузии обвинил в беспорядках в Тбилиси посла ЕС
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

Uynachalnica

Вместо них очередную красную линию чертить!

EvgenAEY

Да бабок ему дают немерено, крыша есть хорошая, но как же уже оные наглеют

anubis77

Эти-то тебе чем не угодили ?Ты вообще хоть что-то позитивное сгенерить можешь, или у тебя от этого мигрень...