Новосибирский психиатр сообщила о росте расстройств из‑за СВО

Новосибирский врач-психиатр Виктория Сапрыкина сообщила об
увеличении количества людей, страдающих посттравматическим стрессовым
расстройством (ПТСР), из-за проведения специальной военной операции в Украине.
Расстройство может развиваться практически у любого человека из-за психотравмирующих событий: техногенных или
природных катастроф, пыток, сексуального насилия, террористических актов,
пребывания в плену. Возникает ПТСР из-за трагичной потери близких людей и даже
после перенесенных тяжелых заболеваний, угрожающих жизни.
«Число пациентов с ПТСР увеличивается в связи с СВО. И
наша больница (психиатрическая больница № 3) оказывает помощь таким пациентам.
Кроме них наблюдаются гражданские пациенты, пережившие трагичные события,
например, гибель родственников», — цитирует врача Минздрав региона.
ПТСР может возникнуть как у непосредственных жертв или
участников трагических, травмирующих событий, так и у свидетелей. Люди,
пережившие их, часто сталкиваются с негативными воспоминаниями, иррациональным
страхом, немотивированными вспышками гнева и перепадами настроения.
По словам психиатра, посттравматическое стрессовое расстройство может развиться примерно у половины людей, оказавшихся в ситуации серьезного стресса.
При правильном комплексном лечении ПТСР у пациента есть
большие шансы на выздоровление. Статистика говорит, что около 30% от числа
пациентов с ПТСР выздоравливают, у 40% остаются только легкие симптомы.