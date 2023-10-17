Новосибирский психиатр сообщила о росте расстройств из‑за СВО

Новосибирский врач-психиатр Виктория Сапрыкина сообщила об увеличении количества людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), из-за проведения специальной военной операции в Украине.

Расстройство может развиваться практически у любого человека из-за психотравмирующих событий: техногенных или природных катастроф, пыток, сексуального насилия, террористических актов, пребывания в плену. Возникает ПТСР из-за трагичной потери близких людей и даже после перенесенных тяжелых заболеваний, угрожающих жизни.

«Число пациентов с ПТСР увеличивается в связи с СВО. И наша больница (психиатрическая больница № 3) оказывает помощь таким пациентам. Кроме них наблюдаются гражданские пациенты, пережившие трагичные события, например, гибель родственников», — цитирует врача Минздрав региона.

ПТСР может возникнуть как у непосредственных жертв или участников трагических, травмирующих событий, так и у свидетелей. Люди, пережившие их, часто сталкиваются с негативными воспоминаниями, иррациональным страхом, немотивированными вспышками гнева и перепадами настроения.

По словам психиатра, посттравматическое стрессовое расстройство может развиться примерно у половины людей, оказавшихся в ситуации серьезного стресса.

При правильном комплексном лечении ПТСР у пациента есть большие шансы на выздоровление. Статистика говорит, что около 30% от числа пациентов с ПТСР выздоравливают, у 40% остаются только легкие симптомы.