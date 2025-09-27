НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Ученые связали одиночество и физическую боль

Источник:
Medical Xpress
223 0

Испытывающие чувство одиночества люди вдвое чаще мучаются от физической боли и больше других рассказывают о стрессе, сообщила изучившая проблему доктор Люсия Макия.

«Наши результаты демонстрируют тесную связь между одиночеством и физической болью, которая статистически в значительной степени объясняется психологическим стрессом и в меньшей степени — физическим здоровьем и социально-экономическим неблагополучием», — цитирует Макию журнал Medical Xpress. 

Доктор добавила, что связь между одиночеством и болью различается по степени в разных странах, что объясняется разностью культурных факторов. Но в среднем зависимость прослеживается очень четко.

Психологический стресс отвечает за 60% связи между одиночеством и болью, а физические проблемы и социально-демографические факторы составляют, соответственно, 18,9% и 14%. Одиночество характерно не только отсутствием социальных контактов, но и значительно более глубокими психологическими и социальными проблемами.

Еще по теме
Врач объяснила причину хронической усталости осенью
Один анализ крови определит старение разных частей тела
«Яндекс» внедрил поиск по врачам
Россия испытает передовую вакцину для лечения рака
смотреть все
Наука #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Налог на вклады в 2025 году: когда и сколько платить
Ким Чен Ын заявил о секретном оружии
Центробанк увидел «очень высокий» рост зарплат
Армия России нанесла удар возмездия за атаку на Крым
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты
Меркель назвала распад СССР «счастьем всей жизни»
Умер находившийся в коме режиссер Тигран Кеосаян
Эмоциональный разговор Дональда и Мелании Трамп сняли на видео
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Uynachalnica

Могут позволить, особенно во время СВО.

Grossmeister38rus

пусть лучше скажет про повышения НДС

vad7958

Для себя любимых народных денег не жаль,а т. Сталин за это сажал...

se 34

Трампу можно верить он человек слова, Забрал панамский канал, сделал канаду штатом США, Гренландию присоединил,...