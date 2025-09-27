Ученые связали одиночество и физическую боль

Испытывающие чувство одиночества люди вдвое чаще мучаются от физической боли и больше других рассказывают о стрессе, сообщила изучившая проблему доктор Люсия Макия.



«Наши результаты демонстрируют тесную связь между одиночеством и физической болью, которая статистически в значительной степени объясняется психологическим стрессом и в меньшей степени — физическим здоровьем и социально-экономическим неблагополучием», — цитирует Макию журнал Medical Xpress.



Доктор добавила, что связь между одиночеством и болью различается по степени в разных странах, что объясняется разностью культурных факторов. Но в среднем зависимость прослеживается очень четко.

Психологический стресс отвечает за 60% связи между одиночеством и болью, а физические проблемы и социально-демографические факторы составляют, соответственно, 18,9% и 14%. Одиночество характерно не только отсутствием социальных контактов, но и значительно более глубокими психологическими и социальными проблемами.