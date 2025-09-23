Переболевшим Covid-19 угрожает разрушение костей

Опасная болезнь — постковидный остеонекроз — может грозить людям, переболевшим короновирусной инфекцией даже в легкой форме. Она приводит к боли, потере подвижности и необходимости эндопротезирования, рассказали сотрудники Сеченовского университета.



Ранее главными причинами остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ) называли продолжительный прием стероидов, алкоголизм и травмы. С 2020 года резко возросло число случаев заболевания у пациентов, даже легко переболевших коронавирусом, следует из публикации Pathophysiology.



Ученые провели патоморфологический анализ образцов костной ткани пациентов. Основная разница в том, что в образцах у болевших коронавирусом в 9,1 раза большее содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов. Эти клетки участвуют в аллергических и воспалительных реакциях.



У пациентов после Covid-19 объем фиброзной ткани был в 5,6 раза выше, а тромбоз отмечался в 2,6 раза чаще, чем в контрольной группе. Также наблюдались признаки воспаления, когда в очаге поражения образуются гранулемы, содержащие многоядерные гигантские клетки. Это способствует разрушению кости.



Выявление риска возможно с помощью клинико-лабораторной диагностики содержания и активности тучных клеток в суставных тканях переболевших COVID-19 пациентов, считают ученые.









