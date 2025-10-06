НАВЕРХ
Новый «Пункт назначения» снимет бельгиец Михил Бланшар

Источник:
The Hollywood Reporter
Фото: © en.unifrance.org

Бельгийский режиссер Михил Бланшар снимет новую часть хоррор-франшизы «Пункт назначения». Фильм станет его дебютом в англоязычном полнометражном кино.

Решение о назначении 32-летнего бельгийца постановщиком седьмой части было принято студией New Line Cinema после непродолжительных, но интенсивных переговоров, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Бланшар не может похвастать богатой фильмографией. Ранее он снял короткометражку «Ты мертва, Элен», вошедшую в шорт-лист претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» в 2023 году. Единственной на данный момент полнометражной работой режиссера является фильм «Ночной вор», получивший 10 из 11 наград премии «Магритт» (бельгийский аналог «Оскара»).

Площадь российских кинотеатров сократилась вдвое

Кинокомпания New Line Cinema сообщила о начале работы над седьмой частью «Пункта назначения» в августе. Тогда стало известно, что сценарий к новому ужастику напишет соавтор шестого фильма Лори Эванс Тейлор.

«Пункт назначения: Узы крови» собрал в прокате более 314 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов, установив новый кассовый рекорд среди всех фильмов франшизы. Даты премьеры седьмой части хоррор-серии пока нет.

