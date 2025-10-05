НАВЕРХ
Площадь российских кинотеатров сократилась вдвое

«Известия»
Средняя площадь российских кинотеатров с 2016 года сократилась почти вдвое — с 4,5 тысячи до 2,5 тысячи квадратных метров, следует из данных консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP).

В 2025 году девелоперы стали проектировать кинотеатры в торговых центрах значительно компактнее. Так, ADG Group (управляет 30 ТЦ в Москве) сократил площади залов до 1,5 тысячи квадратных метров, приводят «Известия» данные CMWP.

Снижение посещаемости кинотеатров эксперты связывают с последствиями пандемии коронавируса, а также уходом мирового проката и изменением привычек зрителей

Если в 2019 году мультиплексы посещали 216 миллиона человек в год, то в 2020-м — всего 87 миллиона, следует из данных CMWP. Сейчас посещаемость колеблется в пределах 90–150 миллионов человек ежегодно, уточнили аналитики этой компании.

Освободившиеся площади торговые центры перенаправляют под фитнес-клубы и развлекательные пространства. Зрители все чаще выбирают онлайн-платформы, где подписка на месяц обходится как один билет в кино.

