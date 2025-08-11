НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

New Line Cinema начала работу над новой частью «Пункта назначения»

Источник:
The Hollywood Reporter
252 0
кадр из фильма "Пункт назначения: Узы крови" (реж. Зак Липовски, Адам Б. Стейн)
Фото: © New Line Cinema

Кинокомпания New Line Cinema наняла соавтора сценария фильма ужасов «Пункт назначения: Узы крови» для написания новой части франшизы.

Кандидатура сценаристки Лори Эванс Тейлор была одобрена после того, как «Узы крови» собрали в прокате более 286 миллионов долларов при бюджете в 50, став самым успешным фильмом хоррор-франшизы, пишет The Hollywood Reporter.

Продюсеры Крейг Перри, Шейла Ханахан Тейлор, Дайан МакГанигл и Тоби Эммерих, по данным издания, также вернулись к работе над продолжением. Точная дата релиза новой части пока не названа.

Франшиза «Пункт назначения» стала хитом для New Line Cinema в начале 2000-х годов. Концепция фильмов построена на предотвращении смерти нескольких человек и их неизбежной гибели впоследствии, подчас, в результате изощренной цепочки случайностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВышел трейлер сериала «Газета» от создателей «Офиса»

Серия фильмов собрала в прокате по всему миру более 983 миллионов долларов, став третьей по прибыльности франшизой ужасов New Line Cinema после рекордных кассовых сборов вселенной «Заклятия» в 2,3 миллиарда долларов и фильмов «Оно», собравших 1,2 миллиарда долларов.

Еще по теме
Создатель «Фарго» снимет сериал по Far Cry
Актер Иван Краско скончался на 95‑м году жизни
Вышел трейлер сериала «Газета» от создателей «Офиса»
Съемки «Бэтмена 2» начнутся 1 января 2026 года
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как кошки выбирают место для сна
Трамп наказал Индию за покупку российской нефти
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
25
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
22
Трамп заявил о желании выйти из конфликта на Украине
22
Лукашенко исключил поражение России на Украине