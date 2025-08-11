New Line Cinema начала работу над новой частью «Пункта назначения»

Кинокомпания New Line Cinema наняла соавтора сценария фильма ужасов «Пункт назначения: Узы крови» для написания новой части франшизы.

Кандидатура сценаристки Лори Эванс Тейлор была одобрена после того, как «Узы крови» собрали в прокате более 286 миллионов долларов при бюджете в 50, став самым успешным фильмом хоррор-франшизы, пишет The Hollywood Reporter.

Продюсеры Крейг Перри, Шейла Ханахан Тейлор, Дайан МакГанигл и Тоби Эммерих, по данным издания, также вернулись к работе над продолжением. Точная дата релиза новой части пока не названа.

Франшиза «Пункт назначения» стала хитом для New Line Cinema в начале 2000-х годов. Концепция фильмов построена на предотвращении смерти нескольких человек и их неизбежной гибели впоследствии, подчас, в результате изощренной цепочки случайностей.

Серия фильмов собрала в прокате по всему миру более 983 миллионов долларов, став третьей по прибыльности франшизой ужасов New Line Cinema после рекордных кассовых сборов вселенной «Заклятия» в 2,3 миллиарда долларов и фильмов «Оно», собравших 1,2 миллиарда долларов.