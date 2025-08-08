Вышел трейлер сериала «Газета» от создателей «Офиса»

Стриминговый сервис Peacock анонсировал скорый выход сериала «Газета» – нового проекта соавтора американской версии «Офиса» Грега Дэниелса, опубликовав на своем сайте первый трейлер.

«Вымышленная съемочная группа, увековечившая бумажную компанию Dunder Mifflin, переезжает из Скрэнтона в Толедо. Герои их нового псевдодокументального фильма — сотрудники исторической газеты Среднего Запада Toledo Truth-Teller и издатель, пытающийся возродить ее с помощью репортеров-волонтеров», — говорится в сопроводительном тексте на сайте стриминга.

Роль нового главного редактора, которому поручено спасать низкорейтинговую газету, исполнил Донал Глисон. Из каста «Офиса» в «Газете» задействован лишь Оскар Нуньес, который снова предстанет в образе бухгалтера Оскара Мартинеса.

Первые четыре эпизода выйдут уже 4 сентября. Затем по две новых серии «Газеты» будут выходить каждый четверг до 25 сентября.

Американский сериал «Офис», взявший за основу одноименное британское шоу, выходил с 2005 по 2013 годы и получил две премии «Эмми» как лучший комедийный сериал. Он стал одним из самых продолжительных и успешных ситкомов в истории американского телевидения, завоевав любовь зрителей своим уникальным форматом и харизматичными персонажам.