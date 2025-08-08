НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер сериала «Газета» от создателей «Офиса»

Источник:
Sibnet.ru
182 0
постер сериала
Фото: © nbcuniversal.com

Стриминговый сервис Peacock анонсировал скорый выход сериала «Газета» – нового проекта соавтора американской версии «Офиса» Грега Дэниелса, опубликовав на своем сайте первый трейлер.

«Вымышленная съемочная группа, увековечившая бумажную компанию Dunder Mifflin, переезжает из Скрэнтона в Толедо. Герои их нового псевдодокументального фильма — сотрудники исторической газеты Среднего Запада Toledo Truth-Teller и издатель, пытающийся возродить ее с помощью репортеров-волонтеров», — говорится в сопроводительном тексте на сайте стриминга.

Роль нового главного редактора, которому поручено спасать низкорейтинговую газету, исполнил Донал Глисон. Из каста «Офиса» в «Газете» задействован лишь Оскар Нуньес, который снова предстанет в образе бухгалтера Оскара Мартинеса.

Первые четыре эпизода выйдут уже 4 сентября. Затем по две новых серии «Газеты» будут выходить каждый четверг до 25 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВышел второй сезон «Уэнсдей»

Американский сериал «Офис», взявший за основу одноименное британское шоу, выходил с 2005 по 2013 годы и получил две премии «Эмми» как лучший комедийный сериал. Он стал одним из самых продолжительных и успешных ситкомов в истории американского телевидения, завоевав любовь зрителей своим уникальным форматом и харизматичными персонажам.

Еще по теме
Съемки «Бэтмена 2» начнутся 1 января 2026 года
Мел Гибсон снимет продолжение фильма «Страсти Христовы»
Вышел второй сезон «Уэнсдей»
Братья Андреасян снимут фильм о Вовке в Тридевятом царстве
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Обсуждение (0)
О самом главном
Как кошки выбирают место для сна
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как узнать размер кольца на палец
Все статьи
Самое обсуждаемое
52
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
35
Индия продолжила закупать российскую нефть вопреки угрозе Трампа
35
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
32
Российский танк произвел рекордный по дальности выстрел в зоне СВО
28
Евросоюз потерял от разрыва с Россией более €1 трлн