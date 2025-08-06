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Вышел второй сезон «Уэнсдей»

Источник:
Sibnet.ru
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Дженна Ортега в сериале «Уэнсдей»
Фото: © Netflix «Уэнсдей»

Премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» состоялась на видеосервисе Netflix. Первый сезон стал культурным феноменом, а исполнительница главной роли Дженна Ортега — мировой звездой.

Мрачная Уэнсдей Аддамс возвращается в школу «Невермор», где ей предстоит столкнуться с новым монстром и спасти подругу — оборотня Энид. Особое внимание уделят отношениям Уэнсдей с матерью — Мортишей. Дженна Ортега признавалась, что во втором сезоне ей хотелось бы видеть свою героиню более опасной.

К ролям вернулись Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордонез, Эмма Майерс и другие. К касту присоединились Стив Бушеми, Леди Гага, Кристофер Ллойд, Билли Пайпер, Тандиве Ньютон, Хейли Джоэл Осмент, Джоанна Ламли и Ноа Тейлор.

Запланировано восемь серий: первые четыре появятся 6 августа, с пятой по восьмую — 3 сентября 2025 года. Серии сразу же выйдут с русской озвучкой и субтитрами.

Первый сезон «Уэнсдей» вышел в 2022 году, по итогам дебютной недели его просмотры составили 341 миллион часов. Впоследствии стал самым популярным англоязычным шоу на Netflix.

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Топ комментариев

funkit

Это вам не в тапки срать и под кровать прятать!!

pepelmetal

И потом доллар по 200 сразу, а там и до Гренландии не далеко😂

Удавиков

санду похлеще наркомана узурпировала власть и суды

vad7958

Где это у нас предлагают 100 тыс. рублей врачам?А так да в основном терапевты только остались в поликлинниках...Узких...