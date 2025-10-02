Бельгия отказалась изымать замороженные российские активы

Бельгия отказалась изымать замороженные активы России, потребовав подписи лидеров стран Европейского союза под обязательством разделить финансовые, заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

«Я им заявил, что необходимы подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделать все финансовые риски», — приводит ТАСС заявление Де Вевера.

Среди стран ЕС нет единства по вопросу изъятия российских активов. Изъятие российских средств поддерживают Великобритания и Германия, а Франция и Бельгия выступают категорически против.

Медведев предложил изъять ценности британской короны

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене ранее заявил, что когда активы замораживаются, нужно уважать международное право.

В России к этим планам относятся резко отрицательно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне вновь назвал их «воровством».