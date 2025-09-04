НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев предложил изъять ценности британской короны

Источник:
Sibnet.ru
Передача Украине доходов от замороженных российских активов Британией является «правонарушением», теперь России необходимо «вернуть захваченное в натуральной форме», заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество. Ну или изъятием ценностей британской короны», — написал он в своем телеграм-канале.

Власти Великобритании в начале сентября направили Украине оружие и военную технику на 1,3 миллиарда долларов. Киев получил сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, а также средства противовоздушной обороны.

Переданные Украине деньги были получены за счет замороженных российских активов. Всего с начала спецоперации Запад заблокировал около 300 миллиардов долларов активов России.

Политика #Россия
Обсуждение (2)
