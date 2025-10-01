НАВЕРХ
«Роскосмос» испытал двигатели для межпланетных перелетов

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © «Центр Кедлыша»

Специалисты «Центра Келдыша» (входит в «Роскосмос») завершили разработку и провели испытания двух плазменных двигателей высокой мощности, которые способны обеспечить межпланетные перелеты. Агрегаты не имеют аналогов в мир, сообщила госкорпорация.

«Эти двигатели призваны стать ключевым элементом перспективных транспортно-энергетических модулей, способных обеспечить межпланетные перелеты, включая миссии к Луне, Марсу и дальним объектам Солнечной системы», — отмечается в сообщении.

Двигатели работают на инертных газах ксеноне и криптоне — идеальных для долгого хранения и эксплуатации в космосе. В холловском двигателе КМ-50М использована технология магнитного экранирования, обеспечивающая ресурс работы более 20 тысяч часов, второй двигатель — ИД-750 имеет ресурс свыше 50 тысяч часов.

Утверждается, что применение новых двигателей увеличит массу доставляемого полезного груза, сократит сроки межпланетных перелетов, приблизит создание орбитальных буксиров, добычу гелия-3 на Луне и ускорит развитие космического туризма.

Обсуждение (0)
