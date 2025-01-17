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Метеорит врезался в крыльцо канадского дома. ВИДЕО

Источник:
Sciencealert.com
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Впервые в истории на видео попало падение метеорита со звуком, инцидент был снят домашней системой видеонаблюдения на канадском острове принца Эдуарда в Шарлоттауне

Проживающая в доме пара вышла выгулять собак, однако через некоторое время услышала громкий удар. Канадцы вернулись и просмотрели записи с электронного глазка — оказалось, что некий объект с огромной скоростью грохнулся на крыльцо.

Удар оставил след на тротуарной плитке, а рядом были разбросаны куски упавшего предмета. Их направили в Университет Альберты для изучения. Анализ показал, что образцы представляют собой хондриты — из них состоят обычные метеориты.

Падения метеоритов неоднократно попадали в камеры объективов, однако запись этого момента со звуком — первая в истории. Впрочем, канадцам повезло дважды — ведь метеорит мог попасть в крыльцо в момент их выхода на прогулку.

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