Попугай сорвал запуск первой космической ракеты в Австралии

Старт первой космической ракеты Eris в Австралии отменили из-за скачка напряжения. Предварительное расследование показало, что виновником инцидента стал большой какаду, повредивший провода.

На опубликованных в Сети кадрах попугай манипулирует элементами кабельной системы на стартовом столе. Впрочем, версия с птицей пока предварительная, разработчики продолжают выяснение причин ЧП, пишет портал 7News.

Какаду повредил провода на космодроме Фото: © Gilmour Space Technologies

Ракета Eris была разработана компанией Gilmour Space Technologies и представляет собой трехступенчатый легкий носитель для вывода до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту высотой около 200 километров.

Eris использует гибридные двигатели собственной разработки, в которых используется смесь твердого горючего и жидкого окислителя. Такая смесь позволяет регулировать тягу в процессе сгорания.