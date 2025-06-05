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Попугай сорвал запуск первой космической ракеты в Австралии

Источник:
Sibnet.ru
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Старт первой космической ракеты Eris в Австралии отменили из-за скачка напряжения. Предварительное расследование показало, что виновником инцидента стал большой какаду, повредивший провода.

На опубликованных в Сети кадрах попугай манипулирует элементами кабельной системы на стартовом столе. Впрочем, версия с птицей пока предварительная, разработчики продолжают выяснение причин ЧП, пишет портал  7News.

Какаду повредил провода на космодроме
Какаду повредил провода на космодроме
Фото: © Gilmour Space Technologies

Ракета Eris была разработана компанией Gilmour Space Technologies и представляет собой трехступенчатый легкий носитель для вывода до 300 килограммов полезной нагрузки на орбиту высотой около 200 километров.

Eris использует гибридные двигатели собственной разработки, в которых используется смесь твердого горючего и жидкого окислителя. Такая смесь позволяет регулировать тягу в процессе сгорания.

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ЧП #Происшествия #Космос
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Топ комментариев

physx

А чего вы хотели, люди прекрасно знают что за авто и сколько оно стоит в действительности, зачем мне...

Qprovessional

китайские авто максимум ан лет 5, потом срочно надо менять на новую машину

Wolf Hound

С такими ставками по кредитам и качеству этих авто,вообще не удивительно что так происходит. Да и рынок...

GammiPluh

Они и так за бусы братьев продали, как раз бартер у них развит