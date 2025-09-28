Радиостанция «Судного дня» повторила звучавшее перед СВО сообщение

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция «Судного дня», повторила еще одно сообщение, звучавшее перед началом специальной военной операции (СВО).

По данным телеграм-канала «УВБ-76 логи», отслеживающего работу станции, 28 сентября в 15.41 по московскому времени она передала загадочное слово «капосорт». Сообщение со словом «капосорт» уже звучало в эфире УВБ-76 9 февраля 2022 года в 05.52 мск.

Также радиостанция повторяла слова «микротрон», «марель» и «стокотон», звучавшие зимой 2022 года. Причина, по которой вновь транслируются старые шифровки, неизвестна.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году. Ее называют «Жужжалкой», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание, и «Судного дня», так как она якобы подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.

В июне Роскомнадзор впервые прокомментировал работу радиостанции «Судного дня», сообщив, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, «не является общедоступной».