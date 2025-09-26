Кремль отреагировал на призывы сбивать российские самолеты

Заявления западных стран о необходимости сбивать российские самолеты безответственны и опасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии.

«Заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудные, безответственные и, конечно, опасные своими последствиями», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков добавил, что происходящее в европейской среде —«самовозбуждающийся механизм». «Они сами вкидывают вопросы, делают безответственные заявления», — отметил он.

Пресс-секретарь президента напомнил о безосновательных обвинениях в адрес России о якобы вторжении в воздушное пространство Эстонии.

«И, конечно, на фоне такого безрассудства выступления с такими агрессивными заявлениями — это еще один очень существенный виток эскалации напряженности вблизи наших границ», — заключил Песков.