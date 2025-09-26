Спрос на туры в Китай вырос за месяц на 60%

Продажи авиабилетов, турпутевок и бронирование отелей в Китае в сентябре выросли на 60% к августу и на 50% к сентябрю 2024 года сообщила компания OneTwoTrip. На спрос повлияло введение безвизового режима для россиян.

По данным «Авиасейлс», авиабронирование в Китай составляет 3,5% от всех зарубежных поездок, что превышает показатели августа на 26% и на 59% показатели сентября 2024 года. Число бронирований гостиниц за месяц выросло на 75%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на члена совета директоров «Туту» Игоря Сивеца.

Рост китайского направления в туризме обеспечило упрощение правил въезда. В начале сентября власти Китая сообщили, что россияне могут въезжать без виз и жить в стране до 30 суток в случаях поездок с целью бизнеса, туризма, посещения родственников, друзей и обменными визитами.